Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi

Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması! Taraftarlarına seslendi
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulübün seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybetmeleri durumunda Ali Koç'un hayatını geri kazanacağını söyleyen Ilıcalı, ''Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni burada arasanız bulamazsınız.'' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, seçim sürecine dair konuşarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

''BUNDAN SONRA BİR YOLU AÇMIŞ OLMAYACAK MI?''

Kongre üyelerinin imza kampanyası hakkında konuşan Acun Ilıcalı, ''İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı?'' dedi.

''BENİ ARASANIZ BULAMAZSINIZ''

Eylül ayında gerçekleşecek seçim ile alakalı yorum yapan Ilıcalı, ''Eğer biz seçimi kaybedersek Ali Başkan, kaybettiği hayatını geri kazanacak. Beni arasanız bulamazsınız.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Düdük sizin derdiniz Fenerbahçe değil. Olsa zaten Eylülde seçim olmaz. Utanma diye bir şey olmaz. Türkiye'de sayenizde rekabet bitti. Yapıydı sapıydı kapıydı bir sezon oyaladınız.

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Haber YorumlarıAhmet Tok:

Siz olmadan emin olun futbol daha iyiydi keşke bir daha gelmeseniz

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Haber YorumlarıMichael Antoni:

Ali Koç giderse merak etme taraftarlardan eski hayatlarına dönecek. Kanser ettiniz bizi

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Lütfen git artık. Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye verdiğin zararı kimse vermedi. Bir daha da gelme.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

MACUUUN SANLI GS ORDUSU OLARAKTAN SONUNA KADAR ARKANIZDAYIZ BiZDE SiZi KAYBETMEK FIRRILDAKLA TAM DESTEK GiTMENiZi ASLA iSTEMiYORUZ DAHA ALTINCI YILDIZIMIZ DURUYO

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