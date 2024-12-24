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Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını duyurdu. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ilıcalı, mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu ekleyeceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

"3 YILDIZ DAHA ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.

Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasann hasann:

Transferinizi de sizi de is te mi yo ruzzzzz

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Haber YorumlarıPerwer:

Fenerbahçe için en iyi transferler, Ali Koç yönetimi ve Mourinho‘nun takımdan defolmasıdır.

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıSeko:

Ben açıklayayım 1) Başkan 2) Başkan yardımcısı 3) teknik direktör

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Haber YorumlarıEr Di :

aldığınız iyi oldu. Böylelikle Galatasaray'ın şampiyonluğu şubatta değil martta belli olur. Büyük operasyon helal olsun.

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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Yazın aklınız neredeydi, Morunyo kimseyi satmayın dedi, iki ay boşuna çöplerle uğraştı. O zaman diyecektiniz 'Hocam bunlardan bir şey olmaz. Sen bize en az altı,yedi tane isim ver de alalım ' Aynı kadroyla lige başladınız. Lig çoktan bitti, neyin peşindesiniz...

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Haber YorumlarıFA null:

talisca stoper santrafor

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

TFF, MHK VE TAHKİM KURULU

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