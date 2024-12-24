Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını duyurdu. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ilıcalı, mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu ekleyeceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.
"3 YILDIZ DAHA ALACAĞIZ"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.
Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.