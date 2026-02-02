Haberler

Acun Ilıcalı'nın hayali gerçekleşiyor! Kasasına çuval çuval para sokacak
Acun Ilıcalı'nın 23 milyon euroya satın aldığı Hull City, Premier Lig'e yükselmesi halinde yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te Premier Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken İngiliz ekibi, olası bir yükselişle dev bir gelirin kapısını araladı.

HULL CITY ZİRVEYE KOŞUYOR

Championship'te mücadele eden Hull City, deplasmanda Blackburn Rovers'ı mağlup ederek son 10 maçta 8. galibiyetini aldı. Play-off hattı tartışmalarının geride kaldığı ligde Hull City, şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve bir maç eksiği bulunuyor. Eksik maçın kazanılması halinde ilk iki sıradaki takımlarla puan farkı ikiye inecek.

PREMIER LİG 300 MİLYON EURO DEMEK

Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in aktardığına göre Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde, yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde kulüp kasasına yaklaşık 300 milyon euro girecek. Bu gelirin doğrudan kişisel kazanç olmayacağı, kadronun güçlendirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.

23 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, Hull City'yi 2021 yılında yaklaşık 20 milyon pounda, yani 23 milyon euroya satın almıştı. Tezel, Ilıcalı'nın asıl büyük kazancı kulübün Premier Lig'de kalıcı olması halinde elde edeceğini belirterek, "Acun, Football Manager'ı gerçek hayatta oynuyor" yorumunu yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
