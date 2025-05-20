Açık Alan Hokeyinde Süper Lig Play-Off Finalleri Antalya'da Başladı

Açık Alan Hokeyinde Süper Lig Play-Off Finalleri Antalya'da Başladı
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2024-2025 sezonu açık alan hokeyi Süper Lig play-off final müsabakaları Antalya'da başladı. Kadınlar ve erkekler takımları 29 Mayıs'a kadar şampiyonluk için mücadele edecek.

Açık alan hokeyinde 2024-2025 sezonu şampiyonunun belirleneceği Kadınlar ve Erkekler Süper Lig play-off final müsabakaları, Antalya'da başladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya'da Avsallar Hokey Sahası'nda bugün başlayan final müsabakaları, 29 Mayıs'ta sona erecek.

Tek devreli oynanacak müsabakalardan sonra 5. ve 6. sıradaki takımlar 5'incilik maçı yapacak, ilk 4 basamakta yer alan ekipler ise yarı final müsabakasına çıkacak. Yarı final karşılaşmalarından sonra mağlup takımlar 3'üncülük mücadelesine, galip ekipler ise şampiyonun belirleneceği son maça çıkacak.

Erkeklerde Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Suruç Hokey, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya ve Metpack Alanya Stars, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kadınlarda ise Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haydarpaşa SK, Adana Hokey, Kırıkkale GSK ve Metpack Alanya Stars, şampiyonluk için karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Kıyasıya bir mücadele izleyeceğiz. Şampiyon olan takım, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek. Final müsabakalarında karşılaşacak tüm takımlarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 5'incilik, 3'üncülük, yarı final ve final maçları, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. ???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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