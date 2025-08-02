Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Sona Erdi: Ukrayna Şampiyon

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, tamamlandı.

Kırklareli Hokey Tesisleri'ndeki organizasyonun son günündeki final müsabakasında Türkiye ile Ukrayna karşılaştı. Karşılaşmada Ukrayna rakibi Türkiye'yi 9-5 mağlup ederek, şampiyon oldu.

Karşılaşmaların ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu şampiyonada dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.

Şampiyonada Ukrayna birinci, Türkiye ikinci, Litvanya ise üçüncü oldu.

Müsabakalarda Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg olmak üzere 8 ülke mücadele etti.