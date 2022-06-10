Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC'yi 7-1 mağlup etti.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Türk temsilcisi 7-1 kazandı.

Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada bir galibiyet bir beraberlik alarak A Grubunu ikinci tamamlayan Türk temsilcisi, yarın B Grubu birincisi Galler ekibi Gwent HC ile karşılaşacak.

İki takımın bir üst gruba yükseleceği şampiyonada Galler ekibi Swansea de Lüksemburg takımı HC Luxembourg ile karşı karşıya gelecek.