Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Haberler

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Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor

AA - Mustafa Kurt - Spor
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Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC'yi 7-1 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC'yi 7-1 mağlup etti.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Türk temsilcisi 7-1 kazandı.

Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada bir galibiyet bir beraberlik alarak A Grubunu ikinci tamamlayan Türk temsilcisi, yarın B Grubu birincisi Galler ekibi Gwent HC ile karşılaşacak.

İki takımın bir üst gruba yükseleceği şampiyonada Galler ekibi Swansea de Lüksemburg takımı HC Luxembourg ile karşı karşıya gelecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Cebelitarık Alanya Spor Haberler

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