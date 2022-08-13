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Gabriel Jesus'un şov yaptığı maçta Arsenal, Leicester City'i 4'ledi

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Gabriel Jesus'un şov yaptığı maçta Arsenal, Leicester City'i 4'ledi

Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, sahasında Leicester City'i 4-2 mağlup etti. Londra ekibinde yeni transfer Gabriel Jesus, 2 gol-2 asistlik performansıyla maçın parlayan ismi oldu.

Arsenal ile Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Emirates'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Londra ekibi 4-2 kazandı.

Mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 35. dakikalarda Gabriel Jesus, 55. dakikada Granit Xhaka ve 75. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Leicester City'nin golleri ise 53. dakikada William Saliba (Kendi kalesine) ve 74. dakikada James Maddison'dan geldi.

Gabriel Jesus'un şov yaptığı maçta Arsenal, Leicester City'i 4'ledi

Arsenal'in Manchester City'den transfer ettiği Gabriel Jesus, karşılaşmada 2 gol atmasının yanı sıra yaptığı 2 asistle de maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. 2 haftada galibiyet alamayan Leicester City, 1 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında Southampton'u ağırlayacak

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