Aboubakar da listede! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve oynadığı futbolla beğeni alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

ABOUBAKAR LİSTEDE

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.

Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.