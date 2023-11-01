Abdurrahim Albayrak, intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etti

GALATASARAY'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

GALATASARAY'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

Eski Galatasaray yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak dün gece saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne intihar etmek demir korkuluklara çıkan bir vatandaşı gördü. Albayrak ve köprüde bulunan bir kişi vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Vatandaşı ikna etmeye çalışan diğer kişinin 'Köprü burada, halledemezsen yine gelirsin.' demesi dikkat çekti. Abdürrahim Albayrak ise, "Yanıma alacağım seni gel. Gel oğlum ben alacağım seni, şeref sözü" diyerek intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etti. Bunun üzerine intihardan vazgeçen vatandaş, Abdurrahim Albayrak'a sarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.