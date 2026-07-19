Abdulsamet Duman'dan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Fenerbahçeli milli atlet Abdulsamet Duman, bronz madalya kazandı.

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli atlet Abdulsamet Duman piste çıktı. 2 bin metre su engelli koşusunda yarışan Duman, elde ettiği 5: 50.07'lik derecesiyle üçüncü oldu. İspanyol atlet Pablo Vazquez'in 5: 49.03'le birinci olduğu yarışı İsviçreli atlet Jonas Beutler de 5: 49.51 ile ikinci sırada tamamladı.

16 Temmuz'da başlayan Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası, bugün yapılacak yarışlarla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı