Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun

Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun
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Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Osimhen ile ilgili konuşan Kavukcu, "Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, o da başkanım ve bizde. Bizim B planlarımız var" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, forma sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN DEVAMLI SÜRE İSTİYOR"

Osimhen hakkında konuşan Kavukcu, " Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz. Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, o da başkanım ve bizde. Bizim B planlarımız var" dedi.

Basın toplantısında daha sonra yeniden söz alan Abdullah Kavukcu, "Transferde bu sene sakin olun, bizi baskılamayın! Bu sene yalanlama yapacağız. Karşı rakipler anlaştıkları oyuncuyu transfer çalımı gibi göstermeye çalışıyor. Victor Osimhen dışında bir forvetle görüşüyoruz. Yarın Osimhen olmadı, inşallah olacak ama çok iyi rakamlara çıkabildik. Olmadığı zaman bu parayı başka yere vereceğiz gibi bir durum yok. Sponsorlarla sadece Osimhen üzerinden konuştuk." dedi.

"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ, RAHAT OLUN"

Abdullah Kavukcu, ayrıca, "Hatamızı, günahımızı transfer bitince konuşalım. Siz de taraftarı buna göre yönlendirin. Allah, bize büyük bir fırsat verdi. Pardon da Bayern Münih'te oynayan oyuncuyu getirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. Rahat olun. her bölgede farklı isimler var ama öncelik Osimhen ve kaleci." diye konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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