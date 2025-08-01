Abdullah Kavukcu'dan flaş Osimhen sözleri: Türkiye'den...

Süper Lig devi Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferi ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Rams Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GİTTİ"

Bu toplantıda basın mensupları tarafından Abdullah Kavukçu'ya Osimhen'e başka bir Türk takımından teklif gelip gelmediği soruldu. Osimhen'e Galatasaray dışında Süper Lig'den başka takımların da teklif yapıldığını belirten Abdullah Kavukcu, "Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur" ifadelerini kullandı.