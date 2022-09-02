Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Önce Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından da Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında galibiyete uzanarak tarftarını mutlu etmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

İŞTE İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin Gheorghe, Umut

Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny