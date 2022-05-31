Abdullah Avcı'ya mesaj mı yolladı? Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Milli futbolcu, bu sezon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ile özdeşleşen kasket tipi şapkayla çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bazı futbolseverler, Ozan'ın bu hamleyle Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığını belirtti.
Sezon başı Watford'a kiralanan ara dönemde ise Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan büyük hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuyla kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcunun yaptığı son paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.
KASKETLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da en ikonik simgelerden biri teknik direktör Abdullah Avcı'nın taktığı kasket tipi şapka oldu. Ozan Tufan'ın da kasketli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada büyük dikkat çekti. Futbolseverlerin bir kısmı bu hareketle milli futbolcunun bordo-mavili kulübe yeşil ışık yaktığını belirtti.
Haberler.com - Spor