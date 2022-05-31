Abdullah Avcı'ya mesaj mı yolladı? Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı - Haberler

Sezon başı Watford'a kiralanan ara dönemde ise Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan büyük hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuyla kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcunun yaptığı son paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

KASKETLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da en ikonik simgelerden biri teknik direktör Abdullah Avcı'nın taktığı kasket tipi şapka oldu. Ozan Tufan'ın da kasketli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada büyük dikkat çekti. Futbolseverlerin bir kısmı bu hareketle milli futbolcunun bordo-mavili kulübe yeşil ışık yaktığını belirtti.

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