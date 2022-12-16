Abdullah Avcı'dan ültimatom! 6 oyuncunun birden gönderilmesini istiyor

Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da bu sezon yapılan transferler bekleneni veremedi. Abdullah Avcı, 6 oyuncu için ültimatom verdiği öğrenildi. Toplam maliyeti 542 milyon TL olan Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan'ın takımdan bir an önce gönderilmesini istediği bildirildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünde istediği sonuçları alamadı. Dünya Kupası sonrası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında 3 beraberlik aldı. Sonuçlar bir yana oynanan oyun da kimseyi memnun etmedi.

AVCI'DAN ÜLTİMATOM

Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez bazı oyuncularından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek adeta ültimatom verdi. Avcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Futbolcu rekabetin içine girmek için her türlü gayreti ortaya koyacak. Eğer kendisini rekabetin ve yarışın içine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım" açıklamasını yapmıştı.

YÖNETİM ÇARE ARIYOR

61 Saat'in haberine göre Abdullah Avcı'nın memnun olmadığı isimler şöyle: Stefano Denswil, Enis Bardhi, Djaniny Semedo, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan. Avcı'nın istemediği bu futbolcuların maliyetinin 541 milyon 893 bin TL olması Trabzonspor yönetimini zorluyor. Yönetim, en az zararla Avcı'nın isteğini gerçekleştirmek için çare arıyor.