Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: İstatistiğime bakın

Süper Lig ekibi Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, haftasonu oynayacakları ve büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSTATİSTİĞE BAKSANA"

Dev maç hakkında konuşan Avcı, "Ben Fenerbahçe ile bilgili birşey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun. Bu bir ölüm-kalım savaş maçı değil. Bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor" ifadelerini kullandı.

AVCI'NIN BÜYÜK MAÇ KARNESİ

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.