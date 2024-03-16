Üye Girişi
Haberler

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: İstatistiğime bakın

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ölüm-kalım savaşı değil, çok rahat olmamız gereken bir maç. Ben Fenerbahçe ile bilgili birşey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun" dedi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, haftasonu oynayacakları ve büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İSTATİSTİĞE BAKSANA"

Dev maç hakkında konuşan Avcı, "Ben Fenerbahçe ile bilgili birşey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun. Bu bir ölüm-kalım savaş maçı değil. Bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor" ifadelerini kullandı.

AVCI'NIN BÜYÜK MAÇ KARNESİ

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Sefa Çaylar kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar kaç yaşında, nereli? Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title