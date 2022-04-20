Abdülkerim transferinde geri sayım! Beşiktaş işi bitiriyor

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın yeni takımı Beşiktaş oluyor. Siyah-Beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile resmi temaslara başlarken Konya ekibinin oyuncu için 3-4 milyon euro değer biçtiği öğrenildi.

KOLAYLIK SÖZÜ

Sabah'ın haberine göre; Abdülkerim Bardakcı'nın Beşiktaş'ta forma giymek istemesi ve yeni sözleşme imzalanırken aldığı 'transferinde kolaylık' sözü nedeniyle imzaların 2 milyon euro civarında bir rakama atılması bekleniyor.

SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

Sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor'un vazgeçilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 4 gol, 4 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi. Yeşil-Beyazlılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,2 milyon euro.

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