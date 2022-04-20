Abdülkerim transferinde geri sayım! Beşiktaş işi bitiriyor - Haberler

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Abdülkerim transferinde geri sayım! Beşiktaş işi bitiriyor

Haberler.com - Spor
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Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş'a çok yaklaştı. 27 yaşındaki solak stoperin 2 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın yeni takımı Beşiktaş oluyor. Siyah-Beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile resmi temaslara başlarken Konya ekibinin oyuncu için 3-4 milyon euro değer biçtiği öğrenildi.

KOLAYLIK SÖZÜ

Sabah'ın haberine göre; Abdülkerim Bardakcı'nın Beşiktaş'ta forma giymek istemesi ve yeni sözleşme imzalanırken aldığı 'transferinde kolaylık' sözü nedeniyle imzaların 2 milyon euro civarında bir rakama atılması bekleniyor.

Abdülkerim transferinde geri sayım! Beşiktaş işi bitiriyor

SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

Sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor'un vazgeçilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 4 gol, 4 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi. Yeşil-Beyazlılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,2 milyon euro.

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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