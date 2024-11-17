Abdülkerim Bardakcı Cezalı Duruma Düştü, Cihan Çanak Kadroya Dahil Edildi

Galler ile oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Bardakcı'nın yerine Ümit Milli Takımı'ndan Cihan Çanak kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile Kayseri'de oynadığı maçta milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. Deplasmanda oynanacak Karadağ karşılaşmasında cezasından dolayı oynayamayacak olan Bardakcı'nın kamptan ayrıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak'ın A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığı ifade edildi. - İSTANBUL