Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cenk Tosun, ABD'ye neden gitmediğini açıkladı: Ailemin düzenini bozmak istemedim

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini belirtti. Siyah-beyazlılarda kalacağını ifade eden Tosun, "MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim" dedi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında performansını arttıran ve iyi bir sezon geçiren Cenk Tosun, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim." dedi.

Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'ye gitmemesinin tek bir nedeni var! 'Ailemin düzenini bozmak istemedim'

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

title