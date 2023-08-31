ABD'den Süper Lig'e Türk golcü! Samsunspor, Ercan Kara'ya formayı giydiriyor

Samsunspor, ABD ekibi Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Ercan Kara'yla anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftaya kadar Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transferde gaza bastı. Gol yollarında problem yaşayan Karadeniz ekibi, ABD ekibi Orlando City'nin golcüsü Ercan Kara'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZAYI ATACAK

The Athletic'te yer alan habere göre; Samsunspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Orlando City forması giyen futbolcuya kısa süre içerisinde imzayı attıracak.

RAPID WIEN'DE YILDIZI PARLADI

Rapid Wien forması giydiği dönem dikkatleri üzerine çeken Ercan Kara, 84 maçta 37 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti. 27 yaşındaki golcü Avusturya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giydi.