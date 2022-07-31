ABD'deki ağır sıklet boks maçında Ali Eren Demirezen, Kownacki'yi yendi ABD'de gerçekleştirilen ağır sıklet boks maçında Türk sporcu Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki'yi mağlup etti. ABD'de gerçekleştirilen ağır sıklet boks maçında Türk sporcu Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki'yi mağlup etti. New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen müsabakada Ali Eren Demirezen, 10 raunt üzerinde yapılan mücadele sonunda kazanan isim oldu. Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Demirezen, EC Boxing Kulübü ile 3. maçına çıktığı ABD'de rakibini mağlup etmeyi başardı. Spor AA / Fatih Erel Tam Gemi Şok Denemeleri Ali Eren Demirezen Spor Haberler

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