ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Finale Yükselen İsimler Belli Oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Belarus'lu Aryna Sabalenka ve ABD'li Amanda Anisimova finale çıkarak şampiyonluk mücadelesine girmeye hak kazandı.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı.

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı.

Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
