ABD Açık'ta Sinner ve Gauff Dördüncü Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Coco Gauff, dördüncü tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde son şampiyon İtalyan sporcu Sinner, dünya klasmanının 29 numarası Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov ile karşılaştı.

Sinner, Shapovalov'u 5-7, 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ise vatandaşı Flavio Cobolli karşısında ilk 2 seti 6-3 ve 6-2 önde kapattı. Musetti, 3. sette de 2-0 öndeyken Cobolli'nin sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi sonucu bir üst tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.