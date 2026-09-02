ABD Açık'ta Pegula ve Medvedev 3. Turda
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev üçüncü tura yükseldi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev üçüncü tura yükseldi.
New York kentindeki turnuvanın 4. gününde, tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı ABD'li Pegula ile vatandaşı Sofia Kenin karşı karşıya geldi.
Arthur Ashe kortundaki mücadelede rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 üstünlük sağlayan 2024 finalisti Pegula, adını üçüncü tura yazdırdı.
Çek Karolina Muchova (7), Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-1 ve 6-0, Ukraynalı Marta Kostyuk (11) da ABD'li Sloane Stephens'i 6-1 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
Tek erkeklerde Rus Medvedev (7), ABD'li Sebastian Gorzny'yi 6-1, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
ABD'li Ben Shelton (8), Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 6-3, 5-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tur biletini aldı.