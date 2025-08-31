ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula Çeyrek Finale Yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta, erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula çeyrek finale yükseldi. Alcaraz, Fransız rakibi Rinderknech'i 3-0, Pegula ise Ann Li'yi 2-0 mağlup etti.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz, Fransız rakibi Arthur Rinderknech'i 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor