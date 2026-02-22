2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi erkekler kategorisinde Kanada'yı 2-1 yenen ABD, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun son gününde buz hokeyi erkekler final maçı, Milano Santagiulia Arena'da oynandı.

Olimpiyatların son madalya mücadelesinde Kanada'yı Matt Boldy ve Jack Hughes'un attığı gollerle 2-1 mağlup eden ABD, altın madalyanın sahibi oldu. Kanada'nın golünü ise Cale Makar kaydetti.

ABD, bu sonuçla kış oyunlarında 2010'dan beri ilk madalyasını, 1980'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Kanada'nın gümüş madalyada kaldığı buz hokeyi erkekler kategorisinde Slovakya'yı 6-1 yenen Finlandiya ise bronz madalya kazanmıştı.