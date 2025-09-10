Haberler

ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi'nde Beraberlik Aldı

ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi'nde Beraberlik Aldı
ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna-Hersek temsilcisi SFK 2000 Sarajevo ile 0-0 berabere kalarak rövanş maçı için avantaj arayacak.

ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna-Hersek temsilcisi SFK 2000 Sarajevo ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase'de SFK 2000 Sarajevo ile karşı karşıya geldi. Yoğun tempoda geçen mücadelede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. İki takım 18 Eylül Perşembe günü rövanş maçında Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. ABB FOMGET, rövanş maçında turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'na yükselecek.

