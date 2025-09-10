ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi'nde Beraberlik Aldı
ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna-Hersek temsilcisi SFK 2000 Sarajevo ile 0-0 berabere kalarak rövanş maçı için avantaj arayacak.
Başkent temsilcisi ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu'nda, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase'de SFK 2000 Sarajevo ile karşı karşıya geldi. Yoğun tempoda geçen mücadelede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. İki takım 18 Eylül Perşembe günü rövanş maçında Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. ABB FOMGET, rövanş maçında turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'na yükselecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor