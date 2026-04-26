ABB FOMGET, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Adem Güneş yönetecek.
Başkent ekibi ligde 54 puanla 4. sırada yer alırken, siyah-beyazlı takım 46 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel