ABB FOMGET, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi ile Eşleşti

ABB FOMGET, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi ile Eşleşti
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KADIN Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti. Yarı final mücadelesi 30 Temmuz'da oynanacak.

KADIN Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turundaki rakibi belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti. 30 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelesini kazanan taraf, 2 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın galibi, 2'nci eleme turuna yükselecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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