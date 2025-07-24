ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi Elemelerine Hazır

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Teknik direktör Hasan Vural, Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı olmak istediklerini belirtirken, kaptan Selda Akgöz, galibiyetlerini cinayete kurban giden kadınlara adadıklarını ifade etti. Takımın oyuncusu Armisa Kuç, turnuvada gol atacağını söyledi.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi elemelerine hazır

Teknik direktör Hasan Vural: Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapmak istiyoruz

Takım kaptanı Selda Akgöz: Galibiyetimizi, cinayete kurban giden kadınlara armağan edeceğiz

'Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için elimizden geleni yapacağız'

Armisa Kuç: Şampiyonlar Ligi'nde de gol atacağım

Mesut Serin: Karakucak Güreşleri, Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak geçer

'Güreşlerimizi Ahmet Ayık Karakucak Güreşi olarak düzenliyoruz'

'Son zamanlarda ilgi arttı'

'Tanıtım olarak zayıfız'

'Doğanşar'a herkesi bekliyorum'

UEFA AVRUPA LİGLERİ

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak.

- Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

- Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu

20.00 Cherno More – Başakşehir

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, 3-1'lik Cagliari galibiyetiyle Avusturya kampını tamamladı.

13.30 Temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki 3'üncü hazırlık maçını All-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.

19.00 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına devam edecek.

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

17.30 Grup aşamasını 6'ncı sırada bitiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında, 3'üncü sırada yer alan Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

TMOK ANMA VE ONURLANDIRMA KURULU

11.00-13.30 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Anma ve Onurlandırma Kurulu ilk ödül törenini gerçekleştirecek. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik daha sonra ödül töreni ile sona erecek. (Olimpiyat Evi - Ataköy)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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