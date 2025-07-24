ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi elemelerine hazır

Teknik direktör Hasan Vural: Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapmak istiyoruz

Takım kaptanı Selda Akgöz: Galibiyetimizi, cinayete kurban giden kadınlara armağan edeceğiz

'Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için elimizden geleni yapacağız'

Armisa Kuç: Şampiyonlar Ligi'nde de gol atacağım

Mesut Serin: Karakucak Güreşleri, Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak geçer

'Güreşlerimizi Ahmet Ayık Karakucak Güreşi olarak düzenliyoruz'

'Son zamanlarda ilgi arttı'

'Tanıtım olarak zayıfız'

'Doğanşar'a herkesi bekliyorum'

UEFA AVRUPA LİGLERİ

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak.

- Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

- Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu

20.00 Cherno More – Başakşehir

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, 3-1'lik Cagliari galibiyetiyle Avusturya kampını tamamladı.

13.30 Temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki 3'üncü hazırlık maçını All-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.

19.00 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına devam edecek.

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

17.30 Grup aşamasını 6'ncı sırada bitiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında, 3'üncü sırada yer alan Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

TMOK ANMA VE ONURLANDIRMA KURULU

11.00-13.30 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Anma ve Onurlandırma Kurulu ilk ödül törenini gerçekleştirecek. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik daha sonra ödül töreni ile sona erecek. (Olimpiyat Evi - Ataköy)