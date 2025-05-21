ABB FOMGET'in Şampiyonluk Bayrağı İstanbul Boğazı'nda Dalgalanıyor

ABB FOMGET'in Şampiyonluk Bayrağı İstanbul Boğazı'nda Dalgalanıyor
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Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ABB FOMGET'in şampiyonluk bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı. Dev bayraklar 3 gün boyunca asılı kalacak.

KADIN Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Başkent temsilcisi ABB FOMGET'in şampiyonluk bayrağı, İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

12x18 metre ebatlarındaki iki dev bayrak, ABB FOMGET'in elde ettiği şampiyonluğu simgeleyerek Boğaz'ın iki yakasını birleştiren iki köprüde yerini aldı.

Bayrakların, her iki köprüde de 3 gün boyunca asılı kalacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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