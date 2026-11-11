ABB FOMGET, deplasman tribünü olmadığı için deplasman seyircisi kabul edemiyor

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET, müsabakalarının oynandığı tesislerinde deplasman seyircileri için ayrılmış bağımsız bir tribün bölümü bulunmadığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Müsabakalarımızın oynandığı tesisimizde, deplasman seyircileri için ayrılmış bağımsız bir tribün bölümü bulunmamaktadır. Tesisimizin mevcut fiziki koşulları ve koltuk kapasitesi de deplasman seyircilerinin güvenli ve düzenli biçimde ağırlanmasına imkan vermemektedir. Seyirci güvenliği ve müsabakaların sağlıklı şekilde organize edilebilmesi için taraftar gruplarının uygun alanlarda birbirinden ayrılması ve yeterli kapasitenin sağlanması gerekmektedir. Mevcut tesisimizde bu şartlar oluşturulamadığından, deplasman seyircisi kabul edemiyoruz. Bu durum herhangi bir kulübe veya taraftar grubuna yönelik değildir, tesisimizin mevcut imkanlarından kaynaklanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Kaynak: AA