Van'daki kayak merkezi hafta içi de yoğun ilgi görüyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, yeterli kar yağışı sonrası hafta içi olmasına rağmen kayakseverlerin yoğun ilgisini görüyor. Pistlerin kalitesi ve uzunluğu ile dikkat çeken merkez, kış turizmi açısından önemli bir lokasyon olarak öne çıkıyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, yeterli düzeyde kar yağışının ardından hafta içi olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla dikkat çeken Abalı Kayak Merkezi, bu özellikleriyle bölgenin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor. Kayakseverler, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Hafta içi yaşanan yoğunluk, Abalı Kayak Merkezi'nin kış turizmi açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyarken, merkezde sezon boyunca ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

Kayak merkezine arkadaşlarıyla birlikte gelen Seher Karakoç, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Geçen yıl kar yetersizliği nedeniyle merkezin çok kısa süre hizmet verdiğini ifade eden Karakoç, "O kısa süreçte de gelememiştik. Bugün iki etap da hizmet veriyor. Çok güzel ve herkes çok eğleniyor. Bizler de çok eğlendik" dedi.

Bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle her iki etabın da açık olduğunu dile getiren milli sporcu Uğur Ayçiçek ise merkezdeki yoğunluğa dikkat çekerek, "Kayak merkezinde yoğunluk var. Bu nedenle tesis bazen yetersiz kalabiliyor. Özellikle birinci etap çok kalabalık oluyor. Herkes güzel eğleniyor. Biraz daha geliştirilirse çok daha güzel etkinlikler olur" diye konuştu. - VAN

