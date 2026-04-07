Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Arsenal ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giyen Aaron Ramsey’in, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklaması futbol dünyasında dikkat çekti.
VEDA KARARINI DUYURDU
35 yaşındaki Galli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararını duyurdu. Ramsey, bu kararın kolay olmadığını belirterek uzun süredir düşündüğünü ifade etti.
DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Kariyerine Cardiff City’de başlayan Ramsey; Arsenal, Juventus, Rangers ve Nice gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Deneyimli futbolcu, Juventus ile Serie A şampiyonluğu da yaşadı. Galler Milli Takımı formasını 86 kez giyen Ramsey, 21 golle ülkesine önemli katkı sağladı.