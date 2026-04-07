Haberler

Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsenal ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giyen Aaron Ramsey’in, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklaması futbol dünyasında dikkat çekti.

Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Aaron Ramsey, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

VEDA KARARINI DUYURDU

35 yaşındaki Galli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararını duyurdu. Ramsey, bu kararın kolay olmadığını belirterek uzun süredir düşündüğünü ifade etti.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Cardiff City’de başlayan Ramsey; Arsenal, Juventus, Rangers ve Nice gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Deneyimli futbolcu, Juventus ile Serie A şampiyonluğu da yaşadı. Galler Milli Takımı formasını 86 kez giyen Ramsey, 21 golle ülkesine önemli katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

