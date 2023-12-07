Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Kadın Milli Takımı için tarama kampı başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 12 Aralık'a kadar devam edecek kampta A Milli Kadın Hentbol Takımı teknik ekibi görev alacak.

Kampa çağrılan 23 sporcu şöyle:

Ceyhan Coşkunsu, Sude Karademir, Kevser Bektaş, Ayşenur Şenöz, Sena Nur Çelik, Beyzanur Türkyılmaz, Sude Çifçi, Buğu Sönmez, Sudenaz Dağ, Zehra Eker, Yağmur Özler, Gözde Seven, Büşranur Şaş, Gizem Dilek, Gizem Yapıcı, Zeynep Nur Bilgeç, Tuğçe Songür, Dila Çepni, Yağmur Aktay, Buse Dündar, Melike Kasapoğlu, Hatice Özdemir, Sude Güngör.