Filenin Efeleri tarih yazıyor! Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek lider çıktı. Efeler, tarihimizde ilk kez grup aşamasında 3'te 3 yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek lider çıktı.

KANADA'YI SET VERMEDEN GEÇTİK

Ay-yıldızlılar, Kanada karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti 25-16 alarak 2-0 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 27-25 kazanan Filenin Efeleri, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

TARİHİ BAŞARI

Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası grup aşamasında ilk kez 3'te 3 yapma başarısı gösterdi. Efeler, son 16 turunda B Grubu'nda oynanacak Polonya – Hollanda karşılaşmasının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

tarihmi ?? en az yari finale gel yada finale. sonra konuşalım tekrar !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
