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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçında Polonya'ya 3-2 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski, Granieczny (L) (Sawicki, Ciunajtis, Gierzot, Nowak, Nasevich)

Türkiye: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Mirza, Beytullah (L), Hilmi, Samet)

Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11

Süre: 140 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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