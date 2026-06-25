A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçında Polonya'ya 3-2 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: PreZero Arena
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski, Granieczny (L) (Sawicki, Ciunajtis, Gierzot, Nowak, Nasevich)
Türkiye: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Mirza, Beytullah (L), Hilmi, Samet)
Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11
Süre: 140 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı