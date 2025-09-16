Haberler

A Milli Voleybol Takımı, Kanada ile Grup Liderliği İçin Mücadele Edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile grup liderliği için yarın karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, canlı yayında izlenebilecek.

Başkent Manila'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Libya'yı 3-1 yenen milli takım, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Türkiye gibi Libya'yı 3-1, Japonya'yı da 3-0 yenen ve grupta 2'de 2 yapan diğer takım olan Kanada ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

