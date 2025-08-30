A Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya Mağlup Oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki FIPAV Kupası'nda ev sahibi takıma 3-1 yenildi. Setler 25-19, 31-29, 19-25, 25-16 şeklinde sonuçlandı. Takım, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam ediyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Torino kentindeki maçta ev sahibi İtalya'ya 25-19, 31-29, 19-25, 25-16'lık setlerle 3-1 yenildi.
Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam eden ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor