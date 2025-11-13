A Milli Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları finalinde İran'a 3-1 yenilerek gümüş madalya elde etti.
SALON: Boulevard Arena
HAKEMLER: Abdul Rahman (Suudi Arabistan), Ahmad Abbas (Kuveyt)
İRAN: Sadati, Yousef, Danesdoust, Aftab, Eisa, Arshia, Hazrat (L) (Ariakhah, Ali Ramezani)
TÜRKİYE: Onur, Mustafa, Cansın, Gökçen, Yiğit Savaş, Arda, Abdulsamet (L) (Hilmi, Selim, Berk, Yiğit Hamza)
SETLER: 25-20, 25-20, 17-25, 25-17
SÜRE: 109 dakika (27', 26', 27', 29')
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları final müsabakasında İran'a 3-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor