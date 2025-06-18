A Milli Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyeti'ni Mağlup Etti

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A Milli Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Daniele Santarelli, takımın gelişimine ve Türk seyircisinin desteğine vurgu yaptı.

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup eden A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, adım adım gelişerek daha iyi şeyler yapacaklarına inandığını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dominik Cumhuriyeti'nin iyi bir takım olduğunu belirten Santarelli, "Oynadıkları maçlarda rakiplerini zor durumlara soktular. Bunun bilincindeydik. İlk sete 3-0 geride başladık. Kadrodaki oyuncularımızın çoğu çok uzun süredir resmi maç yapmadı. Bunun da bir zorluğu vardı. Neler yaptığımızın farkındayız. Adım adım kendimizi geliştireceğiz. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapalı gişe oynanan müsabakadaki atmosferle ilgili de görüşlerini paylaşan Daniele Santarelli, "Bu inanılmaz destek için Türk seyircisine çok teşekkür ediyorum. Bize harika bir atmosfer oluşturdular ve zor anlarımızda yardımcı oldular." diye konuştu.

Milli oyuncu Zehra Güneş'in yaşadığı sakatlık nedeniyle gözlükle mücadele etmesiyle ilgili soruyu Santarelli, "Zehra adım adım iyileşiyor. Antrenmanda gözüne top isabet etti. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Koruma amaçlı gözlükle oynamaya devam edecek. Umuyorum ki oynayarak ritim bulacak. Zamana ihtiyacı var." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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