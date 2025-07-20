A Milli Voleybol Takımı, Arjantin'e Yenildi

A Milli Voleybol Takımı, Arjantin'e Yenildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Arjantin'e 3-2 mağlup oldu. Maç, Japonya'nın Chiba Port Arena'sında oynandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)

Türkiye: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L), Beytullah (L) (Cafer, Berk)

Arjantin: Palonsky, L.Bruno, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo, Danani (L) (Vicentin, Lima B., Morel, Pages)

Setler: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17

Süre: 2 saat 26 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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