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A Milli Tenis Takımı, Meksika'yı Dize Getirerek Dünya Grubu I'e Yükseldi

A Milli Tenis Takımı, Meksika'yı Dize Getirerek Dünya Grubu I'e Yükseldi
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A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika Serisi'nde 5-0 galip gelerek Dünya Grubu 1'e yükseldi. TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Davis Cup karşılaşmalarında, Türkiye, Meksika'yı her maçta üstün bir performansla yendi.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika Serisi'nde 5'te 5 yaparak Dünya Grubu 1'e yükseldi.

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmalarında Türkiye, Meksika'yı 5-0 mağlup ederek Dünya Grubu I'e yükseldi. Play-off serisinin ilk gününü Meksika karşısında 2-0 önde bitiren milliler, ikinci güne çiftler maçıyla başladı. Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-6, 7-5, 6-3 yenerek seride skoru 3-0'a getirdi ve milli takımı Dünya Grubu I'e taşıdı. Serinin dördüncü maçında 18 yaşındaki sporcu Atakan Karahan korta çıktı. İlk Davis Cup mücadelesini veren Atakan, Rafael Alfonso de Alba Valdes'i 6-3, 6-3 yenerek seride durumu 4-0'a getirdi. Son maçta ise yine ilk Davis Cup mücadelesini veren Mert Naci Türker korta çıktı. Mert Naci Türker, Eugenio Gonzalez Fitzmaurice'yi 6-1, 6-2 mağlup ederek seriye 5-0 ile noktayı koydu.

Milli takım, Eylül ayında Dünya Grubu I karşılaşmasında Qualifiers grubuna yükselmek için mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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