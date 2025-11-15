Haberler

A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takım'da Bulgaristan karşısında 89. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Milli yıldız, grubun son maçı olan İspanya mücadelesinde forma giyemeyecek.

  • İsmail Yüksek, Bulgaristan maçında gördüğü sarı kart nedeniyle İspanya maçında cezalı duruma düştü.
  • Türkiye A Milli Takımı, İspanya maçını 7 farkla kazanması durumunda grubunu lider bitirecek.
  • Türkiye A Milli Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk iki sırayı garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

İSMAİL YÜKSEK'TEN KÖTÜ HABER

Bulgaristan karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, böylece grubun son maçı olan İspanya mücadelesinde takımının yanında olamayacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Millilerimiz, İspanya ile grubun son maçında 18 Kasım Salı günü, Sevilla'da karşılaşacak. Türkiye, maçı 7 farkla kazanması durumunda grubunu lider bitirecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz

Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.