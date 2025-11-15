A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber
A Milli Futbol Takım'da Bulgaristan karşısında 89. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Milli yıldız, grubun son maçı olan İspanya mücadelesinde forma giyemeyecek.
- İsmail Yüksek, Bulgaristan maçında gördüğü sarı kart nedeniyle İspanya maçında cezalı duruma düştü.
- Türkiye A Milli Takımı, İspanya maçını 7 farkla kazanması durumunda grubunu lider bitirecek.
- Türkiye A Milli Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk iki sırayı garantiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
İSMAİL YÜKSEK'TEN KÖTÜ HABER
Bulgaristan karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, böylece grubun son maçı olan İspanya mücadelesinde takımının yanında olamayacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Millilerimiz, İspanya ile grubun son maçında 18 Kasım Salı günü, Sevilla'da karşılaşacak. Türkiye, maçı 7 farkla kazanması durumunda grubunu lider bitirecek.