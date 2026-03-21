A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarını sürdürdü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına Tüpraş Stadı'nda devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Vincenzo Montella eşliğinde gerçekleştiriliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Video-analiz toplantısının ardından salonda çalışan futbolcular, daha sonra Türk Hava Yolları Antrenman sahasında basına kapalı idman yaptı.

Bugün takıma dahil olan Oğuz Aydın, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ile Ümit Milli Takım'dan Baran Ali Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın katılımıyla antrenman 19 futbolcuyla yapıldı.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparken, ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

Milliler, yarın saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
