Millilerin, Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak müsabakada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı