A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Ardından koordinasyon pas çalışmaları yapan futbolcular, basına kapalı kısımda ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesi basın mensupları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı