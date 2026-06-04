A Milli Futbol Takımı Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Miami'ye dün gelen ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı.

Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı.

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacıosmanoğlu ile idmanı izledi.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla Venezuela karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.