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A Milli Takım, Macaristan'ı 3-0 Geçerek A Ligi'ne Yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. İlk maçı da kazanan ay-yıldızlılar, mücadelede etkili performans sergiledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan çizgiye inen Kenan Yıldız'ın pasında ceza yayı üzerinde İsmail Yüksek'in şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

53. dakikada ceza yayı üzerinden Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda kaleci Dibusz topu kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Kerkez'in ortasında arka direkte Bolla'nın sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada sol kanattan Alper Barış'ın ceza sahasına ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz

Macaristan: Dibusz, Fiola (Nego dk. 46), Orban, Marton Dardai (Attila Szalai dk. 60), Bolla, Bence Dardai (Nikitscher dk. 46), Vecsei (Csoboth dk. 74), Kerkez, Szoboszlai, Gazdag (Alex Toth dk. 60), Bernabas Varga

Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Osvth, Balogh, Szabo, Kata, Roland Sallai

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 46), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (Deniz Gül dk. 71), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 64), Kenan Yıldız (Yusuf Akçiçek dk. 82), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 64)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Can Uzun, Emre Mor, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) Arda Güler (dk. 39), Abdülkerim Bardakcı (dk. 90) (Türkiye)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Fiola, Marton Dardai, Orban, Bernabas Varga (Macaristan) - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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