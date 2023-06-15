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A Milli Takım Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Skonto Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Skonto Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından, dar alanda çift kale taktik çalışma yapıldı, daha sonra da hücuma ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu. Zeki Çelik, antrenmanın ısınma bölümünde yer aldıktan sonra, tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri de izledi. Büyükekşi, antrenmanın bitiminde sahaya inerek oyuncularla tokalaştı ve Letonya maçı öncesinde kendilerine başarılar diledi.

A Milliler, yarın saat 12.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Letonya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Stefan Kuntz Milli Takım Letonya Spor Haberler

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